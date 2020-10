La Campania migliora leggermente | la Lombardia supera i mille positivi

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Regioneconferma che la situazione contagi è in leggeromento. I nuovi casi registrati oggi sono 633, risultati dai 9.232 tamponi processati; guarite 128 persone (505 il differenziale su cui De Luca ha sposta l’attenzione), mentre sono due i deceduti del giorno (per un totale di 479). Restano liberi 49 posti in terapia intensiva e 166 posti di degenza ordinaria. A livello nazionale, i nuovisono 5.456 dopo l’analisi di 104.658 tamponi. 1.184 i guariti, mentre 26 sono i morti. Aumentano sia i ricoveri normali (+183) che quelli in terapia intensiva (+30). Il tasso dità è del 5,2% in tutto il paese, ma in, dopo i 1.032 casi odierni, tocca il 6,6% – è al ...

Ci sono due decessi, ma rispetto a ieri i contagi sono in lieve calo , si registrano 664 nuovi casi. I dati dei contagi, dopo giorni in continua salita, scendono sotto i 700 ( ier ...Nessuna delle Regioni in Italia è più considerabile a basso rischio per via dell'emergenza coronavirus. Questa nuova ondata di contagi, tuttavia, sta colpendo in particolar modo alcuni territori, in c ...