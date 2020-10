Kylie Minogue | ‘Disco’ – Tracklist

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 11 ottobre 2020), l’icona pop mondiale, continua a diffondere buone notizie per tutti suoi fans e pochi giorni fa ha annunciato l’uscita del remix di ‘Magic‘ dei Purple Disco Machine. Le notizie non sono finite in quanto attraverso i suoi canali social l’artista ha svelato anche ladi “Disco“, il suo quindicesimo album in studio, che uscirà il 6 novembre. “Disco” segna il ritorno della cantante australiana con un nuovo album di inediti, che arriva dopo la pubblicazione di “Golden” del 2018. Questo album tanto atteso cerca di amplificare il suono die presentarla come un’artista esperta, capace di un pop maturo e moderno. Finora, ci ha già emozionato con l’uscita di due singoli dal nuovo album, ...