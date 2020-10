Kaohsiung World Stadium di Taiwan | il serpente ecologico FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 11 ottobre 2020) Nuovo appuntamento di CalcioWeb con gli stadi più strani in giro per il mondo. Oggi è il momento dellodi, chiamato il. L’idea è nata dell’architetto giapponese Toyo Ito, ci sono voluti tre anni per realizzare l’opera. E’ molto particolare non solo per la forma a, ma anche per i principi ecologici: sul tetto ci sono quasi 9 mila pannelli solari che servono per alimentare tutto lo stadio, l’elettricità prodotta viene successivamente venduta alla compagnia elettrica nazionale. I materiali utilizzati sono riciclabili. Lo stadio ha una capacità totale di 40mila posti ed è utilizzato dalla squadraPower Company ...