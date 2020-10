Juventus | senti D’Aversa | «Kulusevski dimostrerà il suo valore»

Leggi su calcionews24

L'ex tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, parla di Dejan: il tecnico lo ha svezzato l'anno scorso in Emilia Roberto D'Aversa, ai microfoni di TMW, ha parlato di Dejanalla. Le sue parole. «Può ritagliarsi uno spazio importante anche in una squadra forte e titolata come la Juve. Al di là dello schema che utilizza Pirlo. È un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, completo, nonostante l'età giovane. Dimostrerà il suo. Nel finale la Juve ha fatto un grande colpo, Chiesa è un giocatore di prospettiva e di grandi speranze. Ha fatto molto bene anche il Napoli».