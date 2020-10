Juventus | rinnovo Dybala | svolta decisiva | sorpasso in arrivo?

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ildi contratto di Pauloè sulla bocca di tutti, una condizione facile da ipotizzare. Dopo la stagione disputata con la maglia dellaè normale che tutte le attenzioni siano rivolte alla Joya. Protagonista indiscusso dei successi dell’annata passata, l’argentino ha messo in pratica magie di inestimabile valore, scacciando con gol e assist tutte le voci che lo volevano lontano dalla Juve durante il mercato estivo 2019/20. Adesso però per dormire sonni tranquilli servirebbe quel prolungamento tanto chiacchierato che però, tra notizie e rumors, non sarebbe ancora arrivato alla fumata bianca. Dopo settimane di interminabile attesa, però, il punto cruciale sarebbe finalmente ad un passo:in ...