Juventus | Pirlo tra novità e sorprese | i nomi per la fascia sinistra

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Andreapronto a nuoveper la corsia didella. Il Maestro sta sperimentando per trovare finalmente una formazione che possa partire in pianta stabile ogni domenica come titolare: gli interpreti di livello non mancano e, nonostante alcune carenze in determinate zone del campo, le alternative per l’allenatore della Juve non mancano affatto. Al centro dei pensieri dell’ex centrocampista c’è lamancina del suo impianto tattico, una posizione che da tempo alla Continassa sembra avere un unico padrone. Stiamo parlando ovviamente di Alex Sandro, che però nelle scorse settimane ha subito un infortunio dal quale si sta lentamente riprendendo in questi giorni. Lo stop del brasiliano ha costretto così il tecnico a compiere delle mosse ...