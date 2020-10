Juventus, Pirlo può sorridere: la sua Juve è già da record (Di domenica 11 ottobre 2020) La nuova Juventus targata Andrea Pirlo ha potuto disputare solamente due partite di campionato, due uscite nelle quali si sono potute trarre considerazioni piuttosto contrastanti. Contro la Sampdoria si è vista una squadra diversa rispetto alla passata stagione, mentre nel match di Roma si è notato un passo indietro significativo dal punto di vista della qualità del gioco espresso. Nonostante una brutta prestazione fornita all’Olimpico, la Juventus avrebbe dato l’impressione di avere cambiato pelle, con un baricentro maggiormente offensivo ed un sistema di passaggi che parte dalla retroguardia, con Szczesny parte attiva dell’azione. Molto importanti possono risultare interpreti tecnici come Rabiot e Ramsey, considerati da Pirlo giocatori molto ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 11 ottobre 2020) La nuovatargata Andreaha potuto disputare solamente due partite di campionato, due uscite nelle quali si sono potute trarre considerazioni piuttosto contrastanti. Contro la Sampdoria si è vista una squadra diversa rispetto alla passata stagione, mentre nel match di Roma si è notato un passo indietro significativo dal punto di vista della qualità del gioco espresso. Nonostante una brutta prestazione fornita all’Olimpico, laavrebbe dato l’impressione di avere cambiato pelle, con un baricentro maggiormente offensivo ed un sistema di passaggi che parte dalla retroguardia, con Szczesny parte attiva dell’azione. Molto importanti possono risultare interpreti tecnici come Rabiot e Ramsey, considerati dagiocatori molto ...

