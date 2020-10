Italrugby, azzurri in raduno in vista del Sei Nazioni: ecco i convocati da Franco Smith (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Italrugby si prepara in vista del Sei Nazioni che partirà sabato 24 ottobre, quando gli azzurri debutteranno contro l’Irlanda. E’ tempo quindi di raduno per l’Italia, che effettuerà il primo allenamento nella mattinata di domani al centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma. Di seguito tutti gli azzurri convocati dal tecnico Franco Smith: PiloniPietro CECCARELLI (Brive, 9 caps)* Simone FERRARI (Benetton Rugby, 29 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)* Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 21 caps)* Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)* TallonatoriLuca BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) – capitano Leonardo GHIRALDINI (svincolato, 104 caps) Gianmarco ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) L’si prepara indel Seiche partirà sabato 24 ottobre, quando glidebutteranno contro l’Irlanda. E’ tempo quindi diper l’Italia, che effettuerà il primo allenamento nella mattinata di domani al centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma. Di seguito tutti glidal tecnico: PiloniPietro CECCARELLI (Brive, 9 caps)* Simone FERRARI (Benetton Rugby, 29 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)* Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 21 caps)* Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)* TallonatoriLuca BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) – capitano Leonardo GHIRALDINI (svincolato, 104 caps) Gianmarco ...

L’Italrugby si prepara in vista del Sei Nazioni che partirà sabato 24 ottobre, quando gli azzurri debutteranno contro l’Irlanda. E’ tempo quindi di raduno per l’Italia, che effettuerà il primo ...

Ci sono Varney e Ferrari, non Parisse

Una novità, quattro ritorni e un assente eccellente nel gruppo dei 33 convocati dal ct dell'Italrugby Franco Smith in preparazione dei due recuperi del Sei Nazioni contro l'Irlanda a Dublino ...

