Italia verso quarantena breve (10 giorni). Per essere liberi basterà un solo tampone negativo (Di domenica 11 ottobre 2020) Tra le probabili novità che oggi introdurrà il Comitato tecnico scientifico potrebbe esserci quella dell’accorciamento della quarantena. Non più 14 giorni ma 10, con un solo tampone, sia per i contatti stretti di un positivo che per i contagiati. Lo scrive il Fatto Quotidiano. “Basterebbe un solo tampone negativo, in luogo degli attuali due a 24 ore l’uno dall’altro, per uscire dall’isolamento”. Un modello analogo a quello recentemente introdotto in Germania. Già a inizio settembre, il Cts ha rinviato il tema della quarantena breve. Ora però, il viceministro della Salute, Sileri, è tornato a proporla. Ma all’interno del Cts continuano ad esistere pareri ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Tra le probabili novità che oggi introdurrà il Comitato tecnico scientifico potrebbe esserci quella dell’accorciamento della. Non più 14ma 10, con un, sia per i contatti stretti di un positivo che per i contagiati. Lo scrive il Fatto Quotidiano. “Basterebbe un, in luogo degli attuali due a 24 ore l’uno dall’altro, per uscire dall’isolamento”. Un modello analogo a quello recentemente introdotto in Germania. Già a inizio settembre, il Cts ha rinviato il tema della. Ora però, il viceministro della Salute, Sileri, è tornato a proporla. Ma all’interno del Cts continuano ad esistere pareri ...

peppeprovenzano : Stasera in Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po', un po’ troppo, ma ora i cd. #decretisicurezza di Salvini n… - Agenzia_Italia : Verso il nuovo dpcm, feste con massimo 30 persone e stop alla movida - AlbertoBagnai : La televendita come archetipo. Avanti verso il default controllato del debito pubblico italiano, con Mastrota nel c… - napolista : Italia verso #quarantena breve (10 giorni). Per essere liberi basterà un solo #tampone negativo Sul Fatto. Il #Cts… - antonio_race : @AndFranchini Una nazione che si rispetta tutela i propri cittadini soprattutto in una pandemia mortale invece l'It… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia verso Coronavirus, record di casi nel mondo: 100mila in Europa. Italia verso un nuovo Dpcm. Ultime news Fanpage.it Modena Cento Ore, sulle strade d'Italia da Sud a Nord. Domenica al via della gara che festeggia il 20°anniversario

MODENA - Tutto pronto per la nuova edizione della Modena Cento Ore, in programma dall'11 al 15 ottobre. Per il ventesimo anniversario della gara, l'organizzazione ha preparato ...

Polonia-Italia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Per il resto si va verso la presenza di Florenzi e Spinazzola sugli esterni e verso il trio di centrocampo Barella-Jorginho-Verratti. Polonia-Italia, le scelte di Brzeczek e Mancini. Polonia con il 4- ...

MODENA - Tutto pronto per la nuova edizione della Modena Cento Ore, in programma dall'11 al 15 ottobre. Per il ventesimo anniversario della gara, l'organizzazione ha preparato ...Per il resto si va verso la presenza di Florenzi e Spinazzola sugli esterni e verso il trio di centrocampo Barella-Jorginho-Verratti. Polonia-Italia, le scelte di Brzeczek e Mancini. Polonia con il 4- ...