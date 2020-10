Italia, Verratti: «Punto importante. Ora testa all’Olanda» (Di domenica 11 ottobre 2020) Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha parlato al termine del match di Nations League contro la Polonia Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia. PRESTAZIONE – «Era dura, penso che il campo sia stato penalizzante per entrambi. Nonostante questo abbiamo creato occasioni, dobbiamo cercare di finalizzare. Abbiamo una partita importante e bella, cerchiamo di recuperare per mercoledì. Giusto avere l’amaro in bocca perché significa che sappiamo cosa possiamo fare. Qua non era un campo facile, cerchiamo di giocare alla nostra maniera. È un Punto importante». OLANDA – «Sicuramente è molto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Marco, centrocampista dell’, ha parlato al termine del match di Nations League contro la Polonia Marco, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia. PRESTAZIONE – «Era dura, penso che il campo sia stato penalizzante per entrambi. Nonostante questo abbiamo creato occasioni, dobbiamo cercare di finalizzare. Abbiamo una partitae bella, cerchiamo di recuperare per mercoledì. Giusto avere l’amaro in bocca perché significa che sappiamo cosa possiamo fare. Qua non era un campo facile, cerchiamo di giocare alla nostra maniera. È un». OLANDA – «Sicuramente è molto ...

