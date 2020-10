Italia, Verratti: “Partita giocata con personalità, cerchiamo di consolidare il primo posto” (Di domenica 11 ottobre 2020) "È stata dura giocare su un campo come questo, ci è mancata precisione - ha detto Verratti. Adesso recuperiamo un po' e faremo meglio la prossima volta, sappiamo dove dobbiamo migliorare, noi oggi abbiamo giocato alla stessa maniera e con personalità, questo ci deve dare fiducia. Adesso ogni partita può essere decisiva, dobbiamo cercare di vincere e consolidare il primo posto". Queste le parole di Marco Verratti ai microfoni Rai dopo la buona prestazione sfoderata contro la Polonia nella gara di stasera.caption id="attachment 1035623" align="alignnone" width="1024" Verratti, getty images/caption Italia, Verratti: “Partita giocata con personalità, cerchiamo di consolidare il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) "È stata dura giocare su un campo come questo, ci è mancata precisione - ha detto. Adesso recuperiamo un po' e faremo meglio la prossima volta, sappiamo dove dobbiamo migliorare, noi oggi abbiamo giocato alla stessa maniera e con personalità, questo ci deve dare fiducia. Adesso ogni partita può essere decisiva, dobbiamo cercare di vincere eilposto". Queste le parole di Marcoai microfoni Rai dopo la buona prestazione sfoderata contro la Polonia nella gara di stasera.caption id="attachment 1035623" align="alignnone" width="1024", getty images/caption: “Partitacon personalità,diil ...

Jose_Orlando_94 : RT @GA7_Official: E comunque, tenere Berardi in panchina per far giocare Chiesa, lo trovo incomprensibile. Mimmo viaggia su una lunghezza… - Macchessegrullo : Di Polonia - Italia mi rimarrà che non ho capito nulla di che ha detto Verratti all'intervista. - cmdotcom : #PoloniaItalia, le #pagelle di CM: #Chiesa disastroso. Male #Verratti e #Jorginho, #Kean dà la scossa #Italia… - ItaSportPress : Italia, Verratti: 'Partita giocata con personalità, cerchiamo di consolidare il primo posto' -… - SebaFailla : @MediasetTgcom24 Bella partita. #Italia ha giocato molto bene, in un campo difficile e un avversario rodato e forte… -