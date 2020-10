Italia Under 21: i contagiati Gabbia e Plizzari di ritorno dall’Islanda (Di domenica 11 ottobre 2020) Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari hanno fatto ritorno in Italia, dopo aver constatato la propria positività al Coronavirus in Islanda, nei giorni precedenti a un match programmato con la Nazionale Under 21. I due azzurrini hanno viaggiato tramite un volo ‘in sicurezza’, affiancanti da un membro dello staff Italiano, sorvolando Milano e atterrando all’aeroporto di Malpensa. Il difensore del Milan e il portiere della Reggina dovranno far fede al protocollo accettato universalmente dalle società di Serie A e B, rispettando l’autoisolamento previsto. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Matteoe Alessandrohanno fattoin, dopo aver constatato la propria positività al Coronavirus in Islanda, nei giorni precedenti a un match programmato con la Nazionale21. I due azzurrini hanno viaggiato tramite un volo ‘in sicurezza’, affiancanti da un membro dello staffno, sorvolando Milano e atterrando all’aeroporto di Malpensa. Il difensore del Milan e il portiere della Reggina dovranno far fede al protocollo accettato universalmente dalle società di Serie A e B, rispettando l’autoisolamento previsto.

