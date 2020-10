Italia Under 21, altri tre giocatori positivi al coronavirus (Di domenica 11 ottobre 2020) “L’esito dei tamponi effettuati questa mattina a CPO di Tirrenia ha evidenziato la positività di 3 test molecolari tra i giocatori.Seguiranno aggiornamenti nella giornata di domani”. Con questo messaggio la Figc ha confermato la positività al coronavirus di altri tre giocatori del gruppo dell’Under 21. Dopo i quattro casi che hanno portato al rinvio di Islanda-Italia, si tratta ormai di un vero e proprio focolaio interno agli azzurrini di Nicolato. Probabilmente nella giornata di lunedì saranno resi noti i nomi dei tre giocatori coinvolti. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “L’esito dei tamponi effettuati questa mattina a CPO di Tirrenia ha evidenziato latà di 3 test molecolari tra i.Seguiranno aggiornamenti nella giornata di domani”. Con questo messaggio la Figc ha confermato latà alditredel gruppo dell’21. Dopo i quattro casi che hanno portato al rinvio di Islanda-, si tratta ormai di un vero e proprio focolaio interno agli azzurrini di Nicolato. Probabilmente nella giornata di lunedì saranno resi noti i nomi dei trecoinvolti.

