Italia U21 | tre positivi al Coronavirus dopo gli ultimi test

Sono emersi tre nuovi casi di positività nel gruppo-squadra dell'Italia Under 21, attualmente in ritiro Tirrenia. Domani verrà effettuato un nuovo ciclo di tamponi per confermare l'esito dei test molecolari svolti oggi dagli azzurrini.

