Italia, Mancini: “Il campo ci ha penalizzato ma abbiamo fatto bene, peccato non aver sfruttato le occasioni” (Di domenica 11 ottobre 2020) "abbiamo avuto diverse occasioni, un po' ci ha penalizzato il campo che era in condizioni pessime. La palla rimbalzava male, in qualità ci abbiamo perso anche se non è un alibi. Siamo stati poco precisi, ma abbiamo comunque giocato molto bene, abbiamo avuto le occasioni e non le abbiamo sfruttate. Il primo tempo potevamo chiuderlo con almeno una o due reti di vantaggio, è andata così e pazienza. Belotti ha giocato bene, abbiamo tre attaccanti e tre partite. Pellegrini ha fatto bene e arrivava da un'operazione. Kean è giovane e può migliorare, deve lavorare. Bella emozione giocare con il pubblico". Così il CT Azzurro Roberto ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) "avuto diverse occasioni, un po' ci hailche era in condizioni pessime. La palla rimbalzava male, in qualità ciperso anche se non è un alibi. Siamo stati poco precisi, macomunque giocato moltoavuto le occasioni e non lesfruttate. Il primo tempo potevamo chiuderlo con almeno una o due reti di vantaggio, è andata così e pazienza. Belotti ha giocatotre attaccanti e tre partite. Pellegrini hae arrivava da un'operazione. Kean è giovane e può migliorare, deve lavorare. Bella emozione giocare con il pubblico". Così il CT Azzurro Roberto ...

