Italia | Mancini | «Campo pessimo Ma dovevamo fare gol alla Polonia»

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha commentato il pareggio ottenuto in Nations League contro la Polonia

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale Italiana, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il pareggio ottenuto in Nations League contro la Polonia. 

PRESTAZIONE – «Abbiamo avuto diverse occasioni, specie nel primo tempo e ora nel secondo tempo. Penso che un po' che ci ha condizionato il Campo che era in condizioni pessime. Al di là del risultato siamo però contenti». 

ERRORI – «Il Campo non è un alibi. Noi abbiamo purtroppo pagato questa condizione. Non vuole dire niente, la squadra ha giocato bene, abbiamo avuto occasioni. Non abbiamo fatto ...

