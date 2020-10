Italia imprecisa e tradita dal campo, con la Polonia arriva un pareggio che può esserci utile (Di domenica 11 ottobre 2020) Una partita complicata per l’Italia, ma c’era da aspettarselo. Qualche assenza, una nazionale fisica e spigolosa (e con un bomber di razza che purtroppo agli azzurri sembra un po’ mancare) come avversaria, si è aggiunto anche un terreno di gioco inadeguato per un match di Nations League: la Polonia è stato un test ben più probante della Bosnia e forse anche rispetto all’Olanda e usciamo da Danzica con un pareggio non entusiasmante che prolunga la striscia positiva, ma senza gol all’attivo e con un girone che un po’ si complica seppur continuando a vederci in testa. La Nazionale, a ogni modo, adesso sa che può giocare in casa contro le più forti del raggruppamento per arrivare prima e volare alle Finals, ma probabilmente al ritorno nelle tre partite ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Una partita complicata per l’, ma c’era da aspettarselo. Qualche assenza, una nazionale fisica e spigolosa (e con un bomber di razza che purtroppo agli azzurri sembra un po’ mancare) come avversaria, si è aggiunto anche un terreno di gioco inadeguato per un match di Nations League: laè stato un test ben più probante della Bosnia e forse anche rispetto all’Olanda e usciamo da Danzica con unnon entusiasmante che prolunga la striscia positiva, ma senza gol all’attivo e con un girone che un po’ si complica seppur continuando a vederci in testa. La Nazionale, a ogni modo, adesso sa che può giocare in casa contro le più forti del raggruppamento perre prima e volare alle Finals, ma probabilmente al ritorno nelle tre partite ...

Rayo_Italia : 80' / 1-0 Gol del neoentrato Bermejo, che approfitta di una respinta imprecisa di Morro sul cross di Moore - mindthekarma : @VotaSpartaco Questo è un discorso che nn riguarda solo R. (che non difendo per carità) ma il ruolo vomitevole dell… - AnnaM75 : RT @StefanoSamma7: L'affermazione '*Regno Unito già fa 350.000 tamponi al giorno' risulta, a dir poco, imprecisa e lascia, a me da osservat… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia imprecisa Italia imprecisa e tradita dal campo, con la Polonia arriva un pareggio che può esserci utile Sportface.it Polonia-Italia, le pagelle di CM: Chiesa disastroso. Male Verratti e Jorginho, Kean dà la scossa. Lewandowski da 5

Anche lui però è impreciso negli ultimi 18 metri dove preferisce il passaggio ... (dall'81' Berardi sv) All. Mancini 5: La sua Italia stavolta fatica ad ingranare e soffre la fisicità della Polonia ...

Pagelle Polonia-Italia 0-0: Nations League 2020/2021

Le pagelle di Polonia-Italia, match di Nations League 2020/2021: voti degli azzurri, il migliore e il peggiore ...

Anche lui però è impreciso negli ultimi 18 metri dove preferisce il passaggio ... (dall'81' Berardi sv) All. Mancini 5: La sua Italia stavolta fatica ad ingranare e soffre la fisicità della Polonia ...Le pagelle di Polonia-Italia, match di Nations League 2020/2021: voti degli azzurri, il migliore e il peggiore ...