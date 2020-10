Italia, Bonucci: «Risultato ok. Lewandowski? Bello lottare con i migliori» (Di domenica 11 ottobre 2020) Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato al termine del match di Nations League contro la Polonia Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia. PAREGGIO – «È un Risultato che ci può anche andare bene. Abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio che è quello che permette all’attaccante di fare gol. Però abbiamo cercato di condurre la partita, al netto di un campo che non aiutava, vuol dire che la squadra ha ben impresso quello che vuole il mister. Abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva, sono venute fuori due mezze occasioni per loro che siamo stati bravi a chiudere». Lewandowski ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Leonardo, difensore dell’, ha parlato al termine del match di Nations League contro la Polonia Leonardo, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia. PAREGGIO – «È unche ci può anche andare bene. Abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio che è quello che permette all’attaccante di fare gol. Però abbiamo cercato di condurre la partita, al netto di un campo che non aiutava, vuol dire che la squadra ha ben impresso quello che vuole il mister. Abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva, sono venute fuori due mezze occasioni per loro che siamo stati bravi a chiudere»....

L’Italia ha fatto una buona gara, ottima prestazione di Bonucci e Acerbi che formano una coppia difensiva niente male. Complimenti a Mancini che è sempre pronto a dare fiducia a questi ragazzi”.

Buon pari per l’Italia in Polonia: a Danzica finisce 0-0

Una sfortunata Italia pareggia zero a zero con la Polonia e strappa un punto prezioso. Con questo pari infatti la nazionale si mantiene prima nel girone da sola. Decisiva la partita di mercoledì a Ber ...

