Inter | Young positivo | è il sesto giocatore nei neroazzurri

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ashleyè risultatoal tampone per coronavirus effettuato dall’ieri. A comunicarlo è il club neroazzurro tramite una nota apparsa sul sito ufficiale. “FCnazionale Milano comunica che Ashleyè risultatoal Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile – si legge nella nota -. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione”.

