Inter, si cerca un nuovo sponsor: obiettivo 30 milioni

Pirelli dalla prossima stagione non sarò più lo sponsor dell'Inter. La famiglia Zhang spera di ottenere almeno 30 milioni dal nuovo accordo. L'Inter lavora per cambiare il proprio main sponsor e secondo Corriere dello Sport la cifra che la famiglia Zhang punta ad ottenere è 30 milioni. I nerazzurri nella prossima stagione dovrebbe dividersi da Pirelli, storico sponsor nerazzurro, per legarsi ad un'azienda cinese. La dirigenza spera di chiudere un nuovo accordo entro Primavera così da poter garantire la regolare produzione delle nuove maglie su scala mondiale.

