Inter, Conte ne perde un altro in vista del derby di sabato: anche Young è positivo al Covid (Di domenica 11 ottobre 2020) derby, emergenza-Inter: 6 uomini fuori, l'ultimo è Ashley Young. Dopo Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini e il secondo portiere Radu, fuori causa da venerdì,, Conte perde anche l'esterno ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020), emergenza-: 6 uomini fuori, l'ultimo è Ashley. Dopo Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini e il secondo portiere Radu, fuori causa da venerdì,,l'esterno ...

