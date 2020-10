Inter, anche Young positivo al Coronavirus (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è registrato un altro positivo al Coronavirus in casa Inter, si tratta del terzino Young. Antonio Conte si trova con una squadra sempre più ridotta all’osso in vista del derby di campionato contro il Milan. Ecco il comunicato del club nerazzurro. “FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione”.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è registrato un altroalin casa, si tratta del terzino. Antonio Conte si trova con una squadra sempre più ridotta all’osso in vista del derby di campionato contro il Milan. Ecco il comunicato del club nerazzurro. “FCnazionale Milano comunica che Ashleyè risultatoal Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione”.L'articolo CalcioWeb.

Inter, anche Ashley Young positivo al Covid-19

Young si aggiunge così, suo malgrado, alla lista degli indisponibili per Covid-19 che comprende anche Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini e Radu. Un problema notevole per Conte ma soprattutto ...

