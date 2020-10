Inter, anche Young positivo al Coronavirus: il comunicato del club (Di domenica 11 ottobre 2020) Un altro caso di positività in casa Inter.In seguito al test effettuato nella giornata di ieri ad Appiano Gentile, Ashley Simon Young è risultato positivo al Coronavirus. Sono sei, dunque, al momento, i calciatori nerazzurri positivi: Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Ionut Radu, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini e adesso anche l'ex Manchester United. Di seguito, il comunicato diramato questa mattina dalla società meneghina."FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione". Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) Un altro caso di positività in casa.In seguito al test effettuato nella giornata di ieri ad Appiano Gentile, Ashley Simonè risultatoal. Sono sei, dunque, al momento, i calciatori nerazzurri positivi: Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Ionut Radu, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini e adessol'ex Mster United. Di seguito, ildiramato questa mattina dalla società meneghina."FCnazionale Milano comunica che Ashleyè risultatoal Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione".

Di seguito il comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è ...

Di seguito il comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è ...