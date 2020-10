Inter, anche Ashley Young positivo al coronavirus (Di domenica 11 ottobre 2020) Altra brutta notizia per l'Inter. Nuovo caso di coronavirus tra i nerazzurri. Questa volta si tratta dell'inglese Ashley Young. A darne notizia la stessa società con un breve comunicato apparso sui social e sul sito ufficiale del club.Inter: Young positivo al coronaviruscaption id="attachment 926961" align="alignnone" width="594" Young (getty images)/caption"FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione". Questa la nota dell'Inter che conta dunque oltre a Bastoni, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Altra brutta notizia per l'. Nuovo caso ditra i nerazzurri. Questa volta si tratta dell'inglese. A darne notizia la stessa società con un breve comunicato apparso sui social e sul sito ufficiale del club.alcaption id="attachment 926961" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"FCnazionale Milano comunica cheè risultatoal Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione". Questa la nota dell'che conta dunque oltre a Bastoni, ...

tuttosport : #Lepore: '#Juve in B? Dovevamo indagare anche sull'#Inter, ma...' ????? - marcoconterio : ?????? Christian #Eriksen alza la voce e lo fa per la prima volta dal ritiro della ???? 'Non mi siederò in panchina tut… - DiMarzio : #Inter | Positivo al #Covid19 anche #Young: il comunicato - Scomod0 : @ricercatOak @Inter Pagliaccio retrocesso il Derby lo vinciamo anche con la primavera - ZonaJuventina : RT @sportface2016: +++#Inter: anche Ashley #Young è positivo al #Covid19+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Inter anche Inter: anche Eriksen ha fatto saltare la cessione di Skriniar, Zhang ha ordinato... Calciomercato.com Inter, anche Ashley Young è positivo al Covid: la nota ufficiale

Un altro caso di positività al Covid-19 per l’Inter. Questa è la nota ufficiale della società. «FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test ...

Inter falcidiata dal Coronavirus: anche Young positivo

Ashley Young è il sesto giocatore dell'Inter a risultare positivo al Coronavirus: si trova in quarantena presso la sua abitazione.

Un altro caso di positività al Covid-19 per l’Inter. Questa è la nota ufficiale della società. «FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test ...Ashley Young è il sesto giocatore dell'Inter a risultare positivo al Coronavirus: si trova in quarantena presso la sua abitazione.