Infinity | ecco i nuovi titoli in 4K disponibili in streaming

Leggi su movieplayer

(Di domenica 11 ottobre 2020) Una selezione diin 4K è disponibile su: da Shazam! e Magic and Monsters a Scooby! e Superman: Red Son, da Shaft a Non è romantico? Susonoin 4K per una visione perfetta inin ogni dettaglio, a cominciare da LEGO DC: Shazam! Magic and Monsters, in cui Superman, Wonder Woman, Batman e il resto della Justice League vogliono Shazam! nella loro squadra. Ma entrare a far parte della più grande squadra di supereroi del mondo è molto più difficile se vengono tutti trasformati in bambini. Disponibile in 4K anche Scooby!, la più esaltante avventura di Scooby-Doo che rivela come gli amici di sempre, Scooby e Shaggy, si sono incontrati e come si sono uniti ...