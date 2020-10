In Francia la Covid non arretra: massima allerta a Tolosa e Montpellier (Di domenica 11 ottobre 2020) Un paese messo alle corde dalla pandemia: Tolosa e Montpellier da martedì entreranno nella zona di massima allerta a causa del deterioramento degli indicatori legati all'epidemia di Covid-19. Il fatto ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020) Un paese messo alle corde dalla pandemia:da martedì entreranno nella zona dia causa del deterioramento degli indicatori legati all'epidemia di-19. Il fatto ...

