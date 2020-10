In arrivo le nuove misure anti Covid, stretta su movida e feste private (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - stretta sulla movida, stop alle partite di calcetto e divieto di praticare sport da contatto, limiti alle feste private con non pù di 30 invitati a matrimoni e battesimi, niente vendita di alcolici dopo le 22 e divieto di sosta davanti a bar, ristoranti e bar dalle 21 fino alle 6 di mattina. Al vaglio anche la possibile riduzione della capienza massima dei mezzi di trasporto, passando dall'attuale 80% al 50%. Sono alcune delle nuove misure restrittive anti-Covid a cui sta lavorando il governo, in vista del nuovo Dpcm che potrebbe essere firmato dal premier Giuseppe Conte già domani, 12 ottobre. I nuovi dati sull'epidemia da coronavirus preoccupano non poco, tanto ... Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI -sulla, stop alle partite di calcetto e divieto di praticare sport da contatto, limiti allecon non pù di 30 invitati a matrimoni e battesimi, niente vendita di alcolici dopo le 22 e divieto di sosta dava bar, ristore bar dalle 21 fino alle 6 di mattina. Al vaglio anche la possibile riduzione della capienza massima dei mezzi di trasporto, passando dall'attuale 80% al 50%. Sono alcune dellerestrittivea cui sta lavorando il governo, in vista del nuovo Dpcm che potrebbe essere firmato dal premier Giuseppe Conte già domani, 12 ottobre. I nuovi dati sull'epidemia da coronavirus preoccupano non poco, tanto ...

