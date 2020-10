Ilaria Capua: «La vita notturna va reinventata, altrimenti rischieranno anche i giovani adulti» (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Corriere della Sera intervista Ilaria Capua, direttore One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. Il tema è l’aumento dei contagi in Italia. Indica i comportamenti da adottare per proteggersi. «È il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Se si usa il car sharing meglio indossarla. Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile. Il virus viene trasportato da goccioline pesanti che tendono a cadere rapidamente: ecco perché la distanza di due metri ci protegge». Sulle scuole: «Abbiamo la fortuna di averle aperte dopo altri Paesi europei e quindi con una certa consapevolezza. La circolazione virale nelle scuole c’è, ma non è la causa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Corriere della Sera intervista, direttore One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. Il tema è l’aumento dei contagi in Italia. Indica i comportamenti da adottare per proteggersi. «È il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Se si usa il car sharing meglio indossarla. Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile. Il virus viene trasportato da goccioline pesanti che tendono a cadere rapidamente: ecco perché la distanza di due metri ci protegge». Sulle scuole: «Abbiamo la fortuna di averle aperte dopo altri Paesi europei e quindi con una certa consapevolezza. La circolazione virale nelle scuole c’è, ma non è la causa ...

Corriere : Ilaria Capua: «Covid, ecco le (poche) regole per proteggerci» - fanpage : Ilaria Capua: 'Evitate le feste con centinaia di invitati' - Daniele_Manca : @IlariaCapua: «Covid, ecco le (pochissime) regole per proteggerci», #dateleretta - GPS_SPINATO : La verità è che il regime dei mullah vuole creare un'atmosfera di terrore per prevenire la rivolta, sempre più in t… - seaern : RT @laltrodiego: •07/04/2020, Ilaria Capua: «io personalmente la mascherina non la porto» -