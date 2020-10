Ilaria Capua: i consigli della virologa su come proteggersi dal virus e usare la mascherina (Di domenica 11 ottobre 2020) Mentre il governo prepara una nuova stretta e pensa di anticipare il Dpcm al 12 ottobre , la virologa e ricercatrice Ilaria Capua in due diverse interviste rilasciate al Corriere della Sera e alla ... Leggi su today (Di domenica 11 ottobre 2020) Mentre il governo prepara una nuova stretta e pensa di anticipare il Dpcm al 12 ottobre , lae ricercatricein due diverse interviste rilasciate al CorriereSera e alla ...

Corriere : Ilaria Capua: «Covid, ecco le (poche) regole per proteggerci» - Corriere : Ilaria Capua: «Covid, ecco le (poche) regole per proteggerci» - Daniele_Manca : @IlariaCapua: «Covid, ecco le (pochissime) regole per proteggerci», #dateleretta - MilleSud : @ilariacapua @salanieditore In italia certo giornalismo e magistratura sarebbero capaci montarci un'inchiesta.... Forza Ilaria Capua - rmm2000 : GIORNALE RADIO DOMENICA 11 OTTOBRE -