Il virologo Andrea Crisanti si scaglia contro il ministero della Salute e il Cts: “Dicono no ai test economici per interesse” (Di domenica 11 ottobre 2020) Crisanti contro il ministero della Salute: “No ai test economici per interesse” Il virologo Andrea Crisanti si scaglia contro il ministero della Salute, che ha bocciato il suo piano per quadruplicare il numero dei tamponi attraverso l’acquisto di un particolare macchinario, già utilizzato in Veneto, che avrebbe portato enormi risparmi di costo e prestazioni. Il suo sfogo è raccolto in un’intervista realizzata da La Verità in cui spiega quanto costava il suo progetto, quanto faceva risparmiare e quanto sta spendendo il nostro Paese ora per i tamponi. “Questa estate ho fatto quattro ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020)il: “No aiper interesse” Ilsiil, che ha bocciato il suo piano per quadruplicare il numero dei tamponi attraverso l’acquisto di un particolare macchinario, già utilizzato in Veneto, che avrebbe portato enormi risparmi di costo e prestazioni. Il suo sfogo è raccolto in un’intervista realizzata da La Verità in cui spiega quanto costava il suo progetto, quanto faceva risparmiare e quanto sta spendendo il nostro Paese ora per i tamponi. “Questa estate ho fatto quattro ...

