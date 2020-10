Il Senato fa ricorso contro la restituzione dei vitalizi agli ex senatori. In ballo 33 milioni (Di domenica 11 ottobre 2020) È stata velocissima Elisabetta Serafin, segretario generale del Senato. Appena tre giorni dopo l’esecutività della sentenza che abolisce il taglio ai vitalizi degli ex Senatori, l′8 ottobre ha proposto appello per bloccare l’esborso dei 33 milioni che ora il Senato dovrebbe restituire. A tanto ammontano infatti gli arretrati che i circa 700 ‘pensionati’ hanno accumulato nei quasi due anni dopo il taglio dell’ottobre 2018.La Serafin contesta le motivazioni del ripristino. Afferma, citando il presidente grillino della Camera Roberto Fico, che i tagli sono stati effettuati per rispondere alla “domanda sempre più forte di equità sociale” proveniente da una “collettività ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) È stata velocissima Elisabetta Serafin, segretario generale del. Appena tre giorni dopo l’esecutività della sentenza che abolisce il to aidegli exri, l′8 ottobre ha proposto appello per bloccare l’esborso dei 33che ora ildovrebbe restituire. A tanto ammontano infatti gli arretrati che i circa 700 ‘pensionati’ hanno accumulato nei quasi due anni dopo il to dell’ottobre 2018.La Serafin contesta le motivazioni del ripristino. Afferma, citando il presidente grillino della Camera Roberto Fico, che i tsono stati effettuati per rispondere alla “domanda sempre più forte di equità sociale” proveniente da una “collettività ...

Manovra e Mes, è sfida aperta

Tensione nella maggioranza, la prossima settimana in Senato inizia la discussione sulla manovra economica. Forza Italia rilancia i ricorso al meccanismo di stabilità europeo.

Tensione nella maggioranza, la prossima settimana in Senato inizia la discussione sulla manovra economica. Forza Italia rilancia i ricorso al meccanismo di stabilità europeo.