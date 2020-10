IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 12 ottobre 2020

Leggi su tvsoap

(Di domenica 11 ottobre 2020) di lunedì 12: Nel clan Solozabal c'è sempre più tensione e Manuela fa delle sue indagini sulle cause che hanno condotto Ignacio e Isabel a odiarsi. Intanto Marta ha fatto pace con Rosa ma si rende conto di provare ancora qualcosa per Adolfo. Pablo è stato riconosciuto ufficialmente da Ignacio ma non accetta l'idea di non poter amare Carolina, dunque si allontana anche da lei. Matías è in ansia per Raimundo, del quale non ha avuto più notizie. Nel frattempo, Huertas avvisa le Autorità che il clima di rivolta potrebbe giungere anche a Puente ...