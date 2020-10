Il Regno Unito a un “punto di non ritorno” nella pandemia: si temono “venti contrari” prima dell’inverno (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo il professor Jonathan Van-Tam, vice direttore sanitario per l’Inghilterra, il Regno Unito ha raggiunto un “punto di non ritorno” nella pandemia da Coronavirus, simile a quello di marzo, e nelle prossime settimane, oltre all’aumento dei casi, ci sarà un aumento delle morti: lo riporta la BBC. Per Van-Tam, “la stagione ci è avversa” e il Paese si imbatterà in “venti contrari” prima dell’inverno.L'articolo Il Regno Unito a un “punto di non ritorno” nella pandemia: si temono “venti contrari” prima dell’inverno MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo il professor Jonathan Van-Tam, vice direttore sanitario per l’Inghilterra, ilha raggiunto un “punto di non ritorno”da Coronavirus, simile a quello di marzo, e nelle prossime settimane, oltre all’aumento dei casi, ci sarà un aumento delle morti: lo riporta la BBC. Per Van-Tam, “la stagione ci è avversa” e il Paese si imbatterà in “venti contrari”dell’inverno.L'articolo Ila un “punto di non ritorno”: si“venti contrari”dell’inverno MeteoWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Le conseguenze della procedura di infrazione contro il Regno Unito Policymakermag L’ex VP di Apple David Tupman entra nell’italiana Eggtronic come consulente strategico

Con doppia cittadinanza del Regno Unito e degli Stati Uniti, Tupman ha studiato ingegneria elettronica all’Università di Salford. Ha ricevuto un dottorato honoris causa dall’università nel 2014 ed ha ...

Energia: Eni ottiene la licenza per il progetto di stoccaggio di anidride carbonica nel Regno Unito

L' Autorità britannica per il petrolio e il gas (Oil and Gas Authority - Oga) ha annunciato di aver assegnato a Eni la licenza per la ...

