Il “re delle preferenze” di Marsala indagato per abuso d’ufficio e furto di energia elettrica: è stato appena rieletto con Forza Italia (Di domenica 11 ottobre 2020) Per la terza volta consecutiva è stato il re delle preferenze alle ultime elezioni comunali a Marsala: ha preso 1.043 voti. appena rieletto, però, si ritrova subito indagato. Enzo Sturiano, 45 anni, politico di Forza Italia, presidente uscente del Consiglio comunale nella città in provincia di Trapani, ha ricevuto un avviso di conclusioni delle indagini preliminari, che vale anche da informazione di garanzia. Al politico la procura di Marsala contesta l’abuso d’ufficio e il furto di energia elettrica per fatti relativi al 2017. È indagato insieme a Vincenzo Stella, presidente del comitato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Per la terza volta consecutiva èil repreferenze alle ultime elezioni comunali a: ha preso 1.043 voti., però, si ritrova subito. Enzo Sturiano, 45 anni, politico di, presidente uscente del Consiglio comunale nella città in provincia di Trapani, ha ricevuto un avviso di conclusioniindagini preliminari, che vale anche da informazione di garanzia. Al politico la procura dicontesta l’d’ufficio e ildiper fatti relativi al 2017. Èinsieme a Vincenzo Stella, presidente del comitato ...

