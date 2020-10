“Il Pd senza imbarazzi ha sostenuto Cariello Restiamo al suo fianco, presto chiarirà tutto” (Di domenica 11 ottobre 2020) di Erika Noschese “Il partito democratico confida sempre nella magistratura e, in questo caso, confida in un esito veloce e favorevole per Massimo Cariello”. Lo ha dichiarato il segretario provinciale del Pd, in merito all’arresto del primo cittadino di Eboli, accusato di corruzione, abuso d’ufficio, falso ideologico. Il sindaco, esponente del Pd, è stato sostenuto – alle passate elezioni amministrative dove ha fatto registrare una vittoria schiacciante – tra gli altri, anche dal parlamentare dem Piero De Luca. “Crediamo convintamente che sia un ottimo amministratore, capace di dedicarsi alla sua comunità anima e corpo – ha dichiarato ancora Luciano – Il partito democratico, non direttamente ma attraverso i suoi riferimenti territoriali, ha sostenuto ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 ottobre 2020) di Erika Noschese “Il partito democratico confida sempre nella magistratura e, in questo caso, confida in un esito veloce e favorevole per Massimo”. Lo ha dichiarato il segretario provinciale del Pd, in merito all’arresto del primo cittadino di Eboli, accusato di corruzione, abuso d’ufficio, falso ideologico. Il sindaco, esponente del Pd, è stato– alle passate elezioni amministrative dove ha fatto registrare una vittoria schiacciante – tra gli altri, anche dal parlamentare dem Piero De Luca. “Crediamo convintamente che sia un ottimo amministratore, capace di dedicarsi alla sua comunità anima e corpo – ha dichiarato ancora Luciano – Il partito democratico, non direttamente ma attraverso i suoi riferimenti territoriali, ha...

