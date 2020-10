Il partito neonazista greco Alba dorata è stato dichiarato un’organizzazione criminale (Di domenica 11 ottobre 2020) Articolo pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Il 7 ottobre, il partito neonazista greco Alba dorata è stato dichiarato un’organizzazione criminale. La condanna è il risultato di uno storico processo durato cinque anni e mezzo, il più grande d’Europa con un partito politico fascista alla barra degli imputati dai tempi di Norimberga. Oltre 20.000 persone hanno bloccato il viale Alexandra, davanti alla sede della Corte d’Appello di Atene, in una calda giornata d’autunno, in attesa del verdetto. Gruppi politici, sindacati, organizzazioni per i diritti umani e migliaia di individui hanno dato vita ad un vero mare pulsante di sentimenti antifascisti, gridando ... Leggi su linkiesta (Di domenica 11 ottobre 2020) Articolo pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Il 7 ottobre, ilun’organizzazione. La condanna è il risultato di uno storico processo durato cinque anni e mezzo, il più grande d’Europa con unpolitico fascista alla barra degli imputati dai tempi di Norimberga. Oltre 20.000 persone hanno bloccato il viale Alexandra, davanti alla sede della Corte d’Appello di Atene, in una calda giornata d’autunno, in attesa del verdetto. Gruppi politici, sindacati, organizzazioni per i diritti umani e migliaia di individui hanno dato vita ad un vero mare pulsante di sentimenti antifascisti, gridando ...

