Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13 ottobre: Marta entusiasta di New York

Marta sarà molto felice e piena di entusiasmo a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alla puntata di martedì 13 ottobre, rivelano che la donna tornerà a Milano con suo marito Vittorio dal loro viaggio di nozze a New York e non farà altro che parlare benissimo della città americana. Nel frattempo, Gabriella sarà concentrata sulla festa di fidanzamento con Cosimo e sul conseguente arrivo dei suoi genitori a Milano. Intanto, Adelaide farà di tutto per mantenere alta la sua reputazione in vista delle elezioni per il ruolo di presidentessa del Circolo. Infine, Luciano comunicherà a Silvia la sua decisione di andare via di casa.

