Il nuovo fidanzato di Gabriel Garko | chi è il misterioso Gaetano Salvi

Gaetano Salvi, cresciuto proprio col mito di Gabriel Garko, lontano dal mondo dello spettacolo ma attivissimo sui social dove posta di continuo selfie e altre sue foto, pare arrivato nella vita dell'attore nel momento migliore. Gabriel ha finalmente interrotto la «recita» che ha sostenuto da quando è diventato famoso. E oggi, libero da condizionamenti e finte fidanzate (come Eva Grimaldi e Adua Del Vesco) può vivere la sua nuova (vera) storia d'amore alla luce del sole. Gabriel Garko, che ha da poco fatto coming out nella casa del Grande Fratello Vip 5, ospite di Verissimo qualche giorno fa ha svelato che è stato fidanzato in segreto, per undici anni, con un ragazzo di nome Riccardo.

Ultime Notizie dalla rete : nuovo fidanzato Gabriel Garko e il nuovo fidanzato Gaetano Salvi, «una bellissima storia» Vanity Fair Italia Chi è Gaetano Salvi fidanzato di Gabriel Garko? Età e Instagram

Tutto su Gaetano Salvi, dal chi è, all'età, alla vita privata, alla frequentazione con Gabriel Garko, a dove poterlo seguire su Instagram.

Tutto su Gaetano Salvi, dal chi è, all'età, alla vita privata, alla frequentazione con Gabriel Garko, a dove poterlo seguire su Instagram.