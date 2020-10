Il Mattino: a gennaio tre opzioni per Milik (Di domenica 11 ottobre 2020) Arkadiusz Milik è un esubero per il Napoli, che dopo non aver trovato il modo di cederlo nella scorsa sessione di mercato, ci proverà a gennaio. Secondo Il Mattino, sono tre le possibili destinazioni per l’attaccante polacco: in Italia c’è la Fiorentina, mentre all’estero Tottenham ed Everton starebbero continuando a seguire il giocatore. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Arkadiuszè un esubero per il Napoli, che dopo non aver trovato il modo di cederlo nella scorsa sessione di mercato, ci proverà a. Secondo Il, sono tre le possibili destinazioni per l’attaccante polacco: in Italia c’è la Fiorentina, mentre all’estero Tottenham ed Everton starebbero continuando a seguire il giocatore. L'articolo ilNapolista.

