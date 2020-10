Il governo: mascherina necessaria anche per il jogging (Di domenica 11 ottobre 2020) Sono esentati solo gli atleti impegnati in attività sportive. Intanto aumentano le multe in tutta Italia Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 11 ottobre 2020) Sono esentati solo gli atleti impegnati in attività sportive. Intanto aumentano le multe in tutta Italia

Sono le restrizioni stabilite dal sindaco di Buddusò (Sassari), Giovanni Antonio Satta, con un’ordinanza che anticipa le ventilate misure del governo al fine di contenere la pandemia. Si aggiungono ...

Coronavirus: mascherina anche per attività motoria all’aperto

