Il Giornale: l’Asl d’Islanda come quella di Napoli ma nessuno ha chiesto la vittoria a tavolino (Di domenica 11 ottobre 2020) Sul Giornale, Elia Pagnoni analizza il rinvio di Islanda-Italia Under 21 alla luce di quanto successo per Genoa-Torino e, soprattutto, per Juventus-Napoli. Stranamente il Giornale assume una linea Napolista. “la “Asl” di Reykjavik ha fatto praticamente come quella di Napoli, segno che il virus fa scattare provvedimenti simili anche a latitudini molto distanti. In sostanza le autorità islandesi hanno impacchettato subito la nostra nazionale che aveva portato sull’isola ben tre positivi e l’ha invitata a togliere il disturbo vietando la disputa dell’incontro previsto, nonostante il protocollo Uefa preveda lo svolgimento di una partita con un minimo di tredici giocatori a disposizione. Insomma anche in Europa si ripropone la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Sul, Elia Pagnoni analizza il rinvio di Islanda-Italia Under 21 alla luce di quanto successo per Genoa-Torino e, soprattutto, per Juventus-. Stranamente ilassume una lineasta. “la “Asl” di Reykjavik ha fatto praticamentedi, segno che il virus fa scattare provvedimenti simili anche a latitudini molto distanti. In sostanza le autorità islandesi hanno impacchettato subito la nostra nazionale che aveva portato sull’isola ben tre positivi e l’ha invitata a togliere il disturbo vietando la disputa dell’incontro previsto, nonostante il protocollo Uefa preveda lo svolgimento di una partita con un minimo di tredici giocatori a disposizione. Insomma anche in Europa si ripropone la ...

