Il coronavirus potrebbe produrre autoanticorpi come il Lupus (Di domenica 11 ottobre 2020) Alcuni ricercatori di Emory hanno osservato che, nei pazienti gravi affetti da coronavirus, vi è un’eccessiva attivazione delle cellule immunitarie, simile a ciò che avviene in caso di Lupus eritematoso sistemico (LES), ovvero una malattia autoimmune. Lo studio del team, pubblicato su Nature Immunology, spiegherebbe come mai i pazienti affetti da coronavirus pur producendo anticorpi in abbondanza in grado di sconfiggere il virus non riuscirebbero a guarire. Sembrerebbe, infatti, che un’infiammazione molto grave dovuta al coronavirus possa essere in grado di stoppare la formazione dei centri germinali, ovvero delle strutture presenti nei linfonodi che servono ad “addestrare” le cellule che producono gli anticorpi. Gli scienziati spiegano ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Alcuni ricercatori di Emory hanno osservato che, nei pazienti gravi affetti da, vi è un’eccessiva attivazione delle cellule immunitarie, simile a ciò che avviene in caso dieritematoso sistemico (LES), ovvero una malattia autoimmune. Lo studio del team, pubblicato su Nature Immunology, spiegherebbemai i pazienti affetti dapur producendo anticorpi in abbondanza in grado di sconfiggere il virus non riuscirebbero a guarire. Sembrerebbe, infatti, che un’infiammazione molto grave dovuta alpossa essere in grado di stoppare la formazione dei centri germinali, ovvero delle strutture presenti nei linfonodi che servono ad “addestrare” le cellule che producono gli anticorpi. Gli scienziati spiegano ...

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Linkiesta : La situazione peggiora e con il #Mes si potrebbe far fronte alla seconda ondata del virus, con investimenti e nuove… - annatrieste : Dopo Genoa a Napoli si potrebbe innescare un pericoloso 'effetto domino' sui contagi da #coronavirus in Serie A e l… - QuotidianPost : Il coronavirus potrebbe produrre autoanticorpi come il Lupus - robbyfox21 : RT @Signorasinasce: 800 persone bloccate su un #traghetto proveniente dal #Marocco: la #Francia ha rifiutato l'attracco per sospetti casi d… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus potrebbe CORONAVIRUS: LOCKDOWN TOTALE. Ecco perché il GOVERNO potrebbe CHIUDERE di nuovo TUTTO iLMeteo.it Coronavirus: 517 nuovi casi positivi in Toscana, 6.142 i positivi (+502), 31 in terapia intensiva (+1), 1 deceduto

In Toscana sono 18.160 i casi di positività al Coronavirus, 517 in più rispetto a ieri (350 ... dettagliati resi noti dall'Ausl Toscana Sud Est. Tra i due rilevamenti possono esserci delle discrepanze ...

Conte non faccia l’Andreotti. Governare non è galleggiare

“Nondimanco, perchè il nostro libero arbitrio non sia spento, giudico potere esser vero, che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ancora ella ne lasci ...

In Toscana sono 18.160 i casi di positività al Coronavirus, 517 in più rispetto a ieri (350 ... dettagliati resi noti dall'Ausl Toscana Sud Est. Tra i due rilevamenti possono esserci delle discrepanze ...“Nondimanco, perchè il nostro libero arbitrio non sia spento, giudico potere esser vero, che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ancora ella ne lasci ...