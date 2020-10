“Il cattivo poeta”, D’Annunzio al cinema e non sarà solo poesia (Di domenica 11 ottobre 2020) Il 12 novembre sarà nelle sale “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto (Gabriele D’Annunzio), prodotto da 01 Distribution. Con Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Clotilde Courau, Elena Bucci, Lidiya Liberman, Janina Rudenska, Lino Musella. Gli ultimi anni di vita del poeta, raccontati in un film. Nel 1936, Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha scelto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele D’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere. Perché il Vate, poeta nazionale, negli ultimi tempi appare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Il 12 novembre sarà nelle sale “Ilpoeta” di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto (Gabriele D’Annunzio), prodotto da 01 Distribution. Con Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Clotilde Courau, Elena Bucci, Lidiya Liberman, Janina Rudenska, Lino Musella. Gli ultimi anni di vita del poeta, raccontati in un film. Nel 1936, Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha scelto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele D’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere. Perché il Vate, poeta nazionale, negli ultimi tempi appare ...

