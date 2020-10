il blog di Antonio Ruzzo | Mascherina e attività motoria | tra caos e follia

(Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare laerano esentati 'i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o' ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'...

Contornidinoir : RT @Lia6641: - ruzzo_antonio : Mascherina e attività motoria, tra caos e follia – il blog di Antonio Ruzzo - Lia6641 : - italmud : RT @BlogDiViaggi_: Basilica di Sant’Antonio, Padova- cosa vedere – - ecoscandinavo : Basilica di Sant’Antonio, Padova- cosa vedere – -

Ultime Notizie dalla rete : blog Antonio

Qui News Abetone

Si tratta del portiere romeno classe '97 Ionut Radu - che domani sosterrà ulteriori controlli -come confermato anche dal club nerazzurro con una nota ufficiale. E aumenta l'ansia interista, anche in v ...Ariano - ”Formulo al sindaco Enrico Franza gli auguri di buon lavoro. Auspico tra l’altro che si instauri un clima di collaborazione, così come chiarito nel corso di una telefonata con il primo cittad ...