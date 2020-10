I vaccini anti-influenzali per la Lombardia in arrivo dalla Cina non autorizzati da Aifa (Di domenica 11 ottobre 2020) L‘Aifa non ha autorizzato la partita di 10 mila vaccini influenzali di origine cinese per la Lombardia. Il lotto arriva dalla società cinese Life On e riguarda l’ultima gara effettuata dalla Regione Lombardia per un totale di 500 mila vaccini. «Non verrà acquisito, e quindi distribuito, alcun vaccino che non abbia ottenuto le autorizzazioni previste dalla legge e le conseguenti scrupolose verifiche», ha precisato Aria – centrale acquisti della regione – con una nota. I 10 mila vaccini anti-influenzali Lombardia non verranno acquistati poiché valutati fuori dagli standard dell’Agenzia italiana del ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 ottobre 2020) L‘non ha autorizzato la partita di 10 miladi origine cinese per la. Il lotto arrivasocietà cinese Life On e riguarda l’ultima gara effettuataRegioneper un totale di 500 mila. «Non verrà acquisito, e quindi distribuito, alcun vaccino che non abbia ottenuto le autorizzazioni previstelegge e le conseguenti scrupolose verifiche», ha precisato Aria – centrale acquisti della regione – con una nota. I 10 milanon verranno acquistati poiché valutati fuori dagli standard dell’Agenzia italiana del ...

