I sedimenti delle alluvioni trasportati dai fiumi verso il mare | gli effetti del maltempo al Nord Italia visibili dallo Spazio FOTO

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 11 ottobre 2020) Glidelche ha colpito lo scorso fine settimana ile la Francia sono bennelle immagini acquisite dal satellite Sentinel 2 di Copernicus EU: nelle immagini che ritraggono Francia e Liguria sono nettamente distinguibili idalle, mentre nellesuccessive è ritratto il “prima e dopo” dell’alluvione in Piemonte. In entrambi i casi le immagini sono state acquisite il 28 settembre e il 3 ottobre. Sentinel-2 fornisce immagini ottiche ad alta risoluzione per servizi di monitoraggio del territorio. Fornisce, ad esempio, immagini relative a vegetazione, copertura idrica e del suolo, vie navigabili interne e aree costiere, ma fornisce anche ...