I premi del Trailers FilmFest 2020

(Di domenica 11 ottobre 2020) Milano, 7/9 ottobreXVIII edizione Sono stati assegnati idel, diretto da Stefania Bianchi, giunto alla sua diciottesima edizione, che si è tenuto – a ingresso gratuito – per il quinto anno consecutivo a Milano dal 7 al 9 ottobre in streaming e presso il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema. I trenta trailer (relativi alle uscite nelle sale italiane 2019-), divisi per le tre selezioni ITALIA, EUROPA e WORLD e scelti dal Comitato del festival, sono stati votati da una giuria di qualità, composta da Federica Pierattelli Universal Music Production, Denise Negri Sky Tg24, Aldo Fittante blogger, Roberto Nepoti La Repubblica e Maurizio ...