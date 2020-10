I Love Beirut: il grande show organizzato da Mika in onda stasera (Di domenica 11 ottobre 2020) Un grande show benefico, organizzato da Mika, arriva in prima visione stasera su Sky Uno. Tra gli artisti anche Laura Pausini I Love Beirut. Questo il titolo del grande show benefico, ideato, organizzato e prodotto da Mika per aiutare concretamente la sua città natìa, sconvolta dalla catastrofica esplosione dello scorso 4 agosto. L’evento di beneficenza verrà trasmesso, in prima visione televisiva, su Sky e NOW TV domenica 11 ottobre. Lo show Uno show che ha come fulcro proprio l’Italia: Mika si esibirà all’interno del Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa (Firenze). Porterà sul ... Leggi su zon (Di domenica 11 ottobre 2020) Unbenefico,da, arriva in prima visionesu Sky Uno. Tra gli artisti anche Laura Pausini I. Questo il titolo delbenefico, ideato,e prodotto daper aiutare concretamente la sua città natìa, sconvolta dalla catastrofica esplosione dello scorso 4 agosto. L’evento di beneficenza verrà trasmesso, in prima visione televisiva, su Sky e NOW TV domenica 11 ottobre. LoUnoche ha come fulcro proprio l’Italia:si esibirà all’interno del Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa (Firenze). Porterà sul ...

