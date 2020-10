I Beirut, su Sky e NOW TV il grande concerto di beneficenza nato da Mika (Di domenica 11 ottobre 2020) ... Firenze, Mika si esibisce, in versione più intima, con alcuni dei suoi pezzi più noti, da 'Grace Kelly' a 'Promiseland', da 'Love Today' a 'Elle Me Dit' fino a 'Any Other World' ed 'Happy Ending'. ... Leggi su digital-news (Di domenica 11 ottobre 2020) ... Firenze,si esibisce, in versione più intima, con alcuni dei suoi pezzi più noti, da 'Grace Kelly' a 'Promiseland', da 'Love Today' a 'Elle Me Dit' fino a 'Any Other World' ed 'Happy Ending'. ...

SkyItalia : I ? Beirut arriva su Sky! Non perdetevi lo straordinario spettacolo musicale ideato e prodotto dal nostro… - SkyTG24 : Mika, il concerto 'I ? Beirut' in esclusiva su Sky Uno e Now TV - zazoomblog : I ?? Beirut su Sky e NOW TV il grande concerto di beneficenza nato da Mika - #Beirut #grande #concerto #beneficenza… - zazoomblog : I ?? Beirut su Sky e NOW TV il grande concerto di beneficenza nato da Mika - #Beirut #grande #concerto #beneficenza - Honeybee__kr : RT @SkyItalia: I ? Beirut arriva su Sky! Non perdetevi lo straordinario spettacolo musicale ideato e prodotto dal nostro @mikasounds per ra… -