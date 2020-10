Highlights Trieste-Olimpia Milano 65-87 | Basket Serie A1 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) L’sconfigge l’Allianz Pallacanestroper 65-87 nel match valido per la terza giornata del campionato diA1/2021. Terza vittoria in altrettante partite per la banda di Messina, che per la terza volta di fila vince con 15 o più punti di scarto. Decisiva contro i triestini la differenza eclatante dall’arco: 13 su 24 per i i meneghini, 8 su 25 per i padroni di casa, i quali ne hanno trovate quattro nell’ultimo quarto con Doyle. Mattatori Leday (18 con 14 rimbalzi), Shields e Datome (13 punti). Dall’altra parte il migliore è proprio Doyle, che ha pulito i suoi numeri nel garbage time. Di seguito tutte le azioni salienti.